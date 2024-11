Nemo feiert einjähriges Coming-out als non-binär

«Heute ist es ein Jahr her, dass ich mich öffentlich als nicht-binär geoutet habe. Die beste Entscheidung meines Lebens!», schreibt Nemo in einer Story auf Instagram. Dabei bedankt sich der ESC-Star, der im Mai 2024 den Eurovision Song Contest mit dem Titel «The Code» gewann, bei allen, «die in diesem Jahr für mich da waren. Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen.»