Wenn man durch die Tür tritt, steht man in einer Art lebendem Panini-Album. Der englische Nationalspieler Jack Grealish (28) kümmert sich in einer Ecke um Autogrammkarten, der hünenhafte weissblonde Stürmerstar Erling Haaland (23) kommt kurz herein, grüsst freundlich und verlässt dann das Gebäude wieder, um sich in einen sportlichen Kombi zu setzen, der auf dem Parkplatz auf ihn wartet. Inmitten dieser Szenerie aus Weltstars und Klub-alltag sitzt der Schweizer Manuel Akanji entspannt in einem Sessel und spricht mit dem Kommunikationsverantwortlichen des Vereins. Rund 20 Leute arbeiten allein in der Abteilung für Kommunikation von Manchester City, das entspricht der Grössenordnung eines Weltkonzerns.