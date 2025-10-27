Chelsea hat ihre EM verfolgt. «Sie haben mir noch während des Turniers Nachrichten geschickt, mich gepusht. Das hat mir den Ein- stieg später sehr erleichtert. Ich kam hierher, sie kannten mich aus den Spielen.» Dass sie heute in London spielt, begann einst an einem verschneiten Weihnachtsabend: Da bekam sie mit acht Jahren Torhüterhandschuhe von ihrem Gotti geschenkt. «Ich war überglücklich – ab da war klar, ich will ins Goal.» Mit elf absolvierte sie beim Team Südostschweiz ihre ersten Torwarttrainings. Goalie-Trainer Romano Cabalzar (61) legte dort den Grundstein für ihren Weg in den Spitzenfussball. Über den FC Zürich, BK Häcken und Levante UD führte ihr Weg schliesslich zu Werder Bremen – und von dort weiter zum grossen Chelsea. Wie viel verdient man als Chelsea-Goalie eigentlich? Livia winkt ab und lacht. «Sagen wir so: Ich kann gut davon leben – deutlich besser als früher in Bremen.»