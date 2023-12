«Es ist doch fantastisch, wenn jemand, der so authentisch und kompetent ist, für dieses Amt kandidieren will. Und da spreche ich als Bürgerin», sagt Tracy Jans. Angst, dass ihre Beziehung unter der Arbeitsbelastung leidet, habe sie nicht. «We can do it. Dann komme ich öfters nach Bern», sagt sie. «Zum Glück begleitet mich Tracy gern an offizielle Anlässe, sie ist offen und unkompliziert», sagt Jans, der sich mit seiner Frau meist auf Englisch unterhält.