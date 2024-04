Klassische Musik aus der Schweiz

Ihre Leidenschaft aber ist das Erforschen des Unbekannten. Im Rahmen von Andermatt Music führt Lena-Lisa Wüstendörfer am 19. Mai zwei Schweizer Werke auf, die sie von Grund auf erarbeitet hat: die Konzertouvertüre D-Dur op. 16 des Basler Komponisten August Walter und das Concertino pour Clavecin et Orchestre No 1 der Genfer Komponistin Marguerite Roesgen-Champion. «Nur ein kleiner Teil des Schweizer Musikschaffens der Klassik ist katalogisiert und in Bibliotheken erhalten», sagt Lena-Lisa Wüstendörfer. «In vielen Fällen gehe ich selbst auf ‹Schatzsuche› und finde in Nachlässen oder nicht selten auch auf verstaubten Dachböden spannende Schweizer Musikliteratur.» Inzwischen hat sie sich einen Namen als Sammlerin gemacht. Manchmal überlassen ihr Privatpersonen kostbare Manu-skripte zur Forschung und Weiterbearbeitung.