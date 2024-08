Besuch beim Gesandten von Dalai Lama in der Schweiz

Wie erklärt er sich, dass in unseren Kirchen an Sonntagen die Bänke immer leerer werden – und der Dalai Lama fast den Charakter eines Popstars hat? «Im Gegensatz zu anderen Religionen steht nicht die Verehrung eines allmächtigen Gottes im Vordergrund – es geht um eine philosophisch-religiöse Lebensführung, die geprägt ist von Liebe, Güte, Mitgefühl und Vergebung.» Das komme im Westen sehr gut an. Er stellt das auch selber in Rikon fest: «Früher ging es darum, den tibetischen Menschen hier eine geistige Heimat zu bieten. Das ist heute vor allem in der Trauerbegleitung bei den 8000 in der Schweiz lebenden Tibetern immer noch sehr wichtig – aber wir bieten nun auch Veranstaltungen für Nicht-Tibeter an, die sich für Meditationen und den Buddhismus interessieren», sagt Lama Tenzin.