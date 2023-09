Besuch beim NHL-Superstar Timo Meier in Appenzell

Seit 2016 spielt der Appenzeller in der NHL, der besten Eishockeyliga der Welt. Erst bei den San Jose Sharks an der US-Westküste, seit Februar bei den Jersey Devils an der Ostküste. Ende Juni hat der schussgewaltige Flügelstürmer in Newark, der Homebase der New Jersey Devils, einen neuen Vertrag unterzeichnet: 70,4 Millionen Dollar wird er in den nächsten acht Jahren bei den Devils verdienen, durchschnittlich 8,8 Millionen pro Jahr – so viel wie noch kein anderer Schweizer Eishockeystürmer.