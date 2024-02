Über Mittag eilte der Sohn pflichtbewusst nach Hause und kochte. «Am liebsten Risotto, aber nicht nach Tessiner Art mit viel Rühren und so. Ich machte ihn im Dampfkochtopf. Das ging schneller.» Heute ist die Küche faktisch unbewohnbar – wie alle Räume in der einst herrschaftlichen Wohnung. Adolf zeigt auf das Erkerzimmer mit seinen prächtigen Tapisserien und originalen Stuckaturen. Hier schläft er. Weich gepolstert auf Bergen von Zeitungen. Der Geruch? Angenehm neutral. Warm ist es auch. Die dicken Mauern isolieren bestens. Der Schlafsack liegt zusammengerollt in der Ecke. «Ich habe Morgen-, Mittags- und Abendsonne in einem. Es ist ein wunderbarer Platz.» Seine braunen Augen strahlen von innen.