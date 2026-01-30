Betrüger geben sich als Christa Rigozzi aus – Moderatorin schäumt vor Wut

Christa Rigozzi hatte keine Ahnung

Auf die Vorwürfe angesprochen, gerät die Tessinerin in Rage. «Ich hatte keine Ahnung und bin total schockiert», sagt sie gegenüber «Blick». Sie sei von niemandem, der ihr vermeintlich Geld geschickt hat, jemals kontaktiert oder konfrontiert worden. Sie habe weder Kinder, die in Amerika leben, noch Geld für ihr Studium benötigt. «Nie würde ich jemanden dazu verleiten, Geld zu investieren oder mir zu schicken. Nie im Leben.» Sie habe auch noch nie eine Kontogutschrift erhalten, die sie nicht nachvollziehen konnte.