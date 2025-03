Bettina Stefanini ordnet das Millionen-Vermächtnis ihres Vaters

Bettina Stefanini ist in Winterthur und Bern aufgewachsen. Die Mutter sagt oft, sie habe gewisse Wesenszüge vom Vater geerbt. «Das sehe ich auch so», bestätigt die Tochter: «Genau wie er erkenne ich günstige Gelegenheiten und bin risikofreudig.» Heute ist das Erbe geordnet, die Häuser in der Altstadt sind weitgehend renoviert. «Es hat noch einige wenige Wohnungen mit Holzheizung und WC draussen in den Lauben», sagt Stefanini. Das meiste aber sei instand gesetzt. «So sanft wie möglich, mit Fokus auf Küchen und Nasszellen sowie die Isolierung.» Die neuen Mieten seien zwar höher, aber «nur so hoch wie nötig und nicht so hoch, wie sie sein könnten». Sie ist glücklich, dass drei Viertel der Mietenden in ihre Wohnungen zurückkehren.