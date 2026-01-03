«Bevor ich Radieschen von unten sehe, möchte ich ein Haus bauen»

Das grosse Bauen

Mit der anderen Baustelle gehts jetzt los. Fritsche hat sich nämlich noch ein Haus gekauft, am Dorfrand von Appenzell. «Ich habe mir gesagt, bevor ich die Radieschen von unten sehe, möchte ich einmal ein neues Haus bauen und nicht nur alte Liegenschaften sanieren», verrät der TV-Moderator und lacht. «Vor zwei Jahren war dieses Haus ausgeschrieben. Ich habe mitgeboten, weil ich dachte, ich kriege es eh nicht, da es hier viel reichere Menschen gibt als mich. Doch ich bekam den Zuschlag. Danach musste ich tief durchatmen und erkennen, dass ich jetzt ein paar Probleme mehr habe.» Sagts und lacht erneut.