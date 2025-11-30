«Bevor ich sterbe, möchte ich etwas zurückgeben»

Vier Monate benötigt das 30-köpfige Team in Givrins für eine Uhr. Pro Jahr fertigt es 120 Exemplare. Es sind sehr schlichte Modelle. «Das Design einer solchen Uhr muss ewig sein», sagt Biver. Kein modischer Schnickschnack. Am besten laufen die Uhren in den USA, dieser Markt macht etwa 35 Prozent aus. «Weil jeder Käufer eine Anzahlung von 30 Prozent machen und etwa ein Jahr auf seine Uhr warten muss, hat uns der Zollhammer von Trump bis jetzt nicht getroffen.» Dennoch ist er froh darüber, dass die Schweiz nun einen neuen Deal ausgehandelt hat. Dass es 15 und nicht wie bis anhin in der Uhrenbranche zwei Prozent sind, stört ihn nicht gross: «Ich bin mit unserer Kollektion und unseren Innovationen mit Blick auf die Konkurrenz sehr zufrieden.» Schon mehrmals habe er in der Vergangenheit gerade in schwierigen Situationen mit besonderer Kreativität und Innovation punkten können. Bis Mitte 2027 sind sämtliche Biver Watches ausverkauft.