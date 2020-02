Bewegender Abschied von Annette Ringier

Der Abschied von Annette Ringier am Mittwoch in Zürich ist bewegend. 400 Trauergäste gedenken in der 314 Jahre alten reformierten Kirche St. Peter der Ende Januar nach kurzer Krankheit knapp 75-jährig verstorbenen Miteigentümerin des Verlagshauses Ringier. «Wir sind traurig und gedenken eines Menschen, der uns viel bedeutet hat», sagt Pfarrer Ueli Greminger.