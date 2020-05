Bianca Sissing: «Persönliche Entwicklung ist mir das Wichtigste»

Dass sie in den siebzehn Jahren Einblick in verschiedenste Welten hatte, empfindet die Schweiz-Südafrikanerin als unglaubliche Bereicherung: «Ich konnte aus all meinen Jobs sinnstiftende Erkenntnisse gewinnen.» Im täglichen Kontakt erlebt sie es aber immer wieder, dass manche Menschen viel Unverständnis zeigen, weil sie nie als Psychologin gearbeitet hat. Sissing: «Ich finde es schade, dass Leute so denken. Ich arbeite in meinem Job als Yoga-Lehrerin und Geschäftsführerin tagtäglich mit Leuten und begleite sie auf ihrem Lebensweg. Ich wende mein Studium also im Berufsalltag sehr wohl an.»