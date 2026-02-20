Bianca Sissing überzeugt Heidi Klum bei «Germany's Next Topmodel»

In der zweiten Folge von «Germany’s Next Topmodel» wurde es ernst: Der erste grosse Catwalk stand an – und mit ihm die Chance, sich erstmals vor der Jury zu beweisen. Mit dabei waren auch die zwei Schweizerinnen in der Best-Ager-Kategorie: Bianca Sissing (47) und Ursula Gigliotti (54). Während viele Kandidatinnen mit extravaganten Outfits von sich zu überzeugen versuchten, konnte sich vor allem eine durchsetzen: Bianca Sissing.