Das sind die reichsten jungen Schweizerinnen und Schweizer

Der jüngste im Club der ganz wohlhabenden ist aber Richard Schäli. Der 16-Jährige ist Finanzberater und so jung, dass er nicht einmal die Schule abgeschlossen hat. Für das Studium soll er allerdings bald an eine Elite-Universität in die USA gehen. Bereits sein Vater und Grossvater sind in der Finanzbrache tätig, so konnte der Sohn bereits mit 13 Jahren erste Beraterfunktionen für Reiche aus dem Freundeskreis seiner Eltern tätigen.