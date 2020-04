«Bis Juni haben alle Kunden ihre Caterings annulliert»

Ich wollte mich nützlich machen während dieser auftragslosen Zeit. Da habe ich realisiert, dass es direkt vor meiner Haustür beziehungsweise vor meinem Fenster Kundschaft gibt. Für die Nachbarn koche ich nun jeden Werktag ein Mittagsmenü: Suppe, Hauptgang mit Vegi-Option und Dessert. Ausgabe ist an meinem Küchenfenster. Das Menü des Folgetags klebe ich jeweils an die Scheibe. Kinder fotografieren das Menü mit ihren Handys und zeigen es den Eltern. Eine Nachbarin spähte sogar mit dem Feldstecher zu mir rüber. Ich mache nicht das grosse Geld, es reicht gerade, um über die Runden zu kommen. Zu meinem Mittags-Take-away kommt noch ein Herzensprojekt dazu. Ich schreibe an meinem zweiten Kochbuch.»