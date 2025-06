Blatten: Der Glaube an die Zukunft

Die Strasse schlängelt sich durch Wiesen. Es riecht nach gemähtem Gras. In der Ferne rauscht ein Bach, Grillen zirpen. Dazwischen erklingen die Glöckchen der Messdiener, die Musikgesellschaft hält mit ihren Instrumenten dagegen. Rosenkränze in knochigen Händen, gemurmelte Gebete, das Gemeindewappen flattert im Wind: Die Prozession hat einen weiteren Altar erreicht. Er liegt in unmittelbarer Nähe des Schuttkegels, der einst Blatten war. Ein Zivildienstleistender hält Wache an der gesperrten Strasse, die Gläubigen stimmen einen Lobgesang an. Schliesslich zieht die Prozession weiter. Die Menschen in den hintersten Reihen bleiben stehen, sehen sich das Ausmass der Katastrophe an, zeigen auf das Kleine Nesthorn. Es ist in Staub gehüllt, bewegt sich noch immer.