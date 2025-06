Wer hier heiratet, schwört sich die ewige Liebe in einem Schloss, dessen Steine man vor 800 Jahren aufeinandersetzte. Badet in einem Brunnen, über dem seit 473 Jahren derselbe steinerne Löwe thront. Und isst im Restaurant Hirschen, das bereits drei verheerende Brände überlebt hat. Willkommen in Grüningen!