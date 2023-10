Bligg postet emotionales Bild mit seinen Kids

Der 47-Jährige gibt meist nicht viel von sich preis, versucht, sein Privatleben so gut wie möglich zu schützen. Nun postete der Zürcher ein Foto von sich und seinen beiden Kindern Lio (8) und Vivienne (3) auf Instagram. Er schaut stolz in die Kamera, während neben ihm auf je einer Seite die beiden Kleinen stehen, allerdings den Rücken zur Kamera gewandt. Denn wie gesagt: Bligg schützt seine Privatsphäre und möchte nicht, dass sein Nachwuchs öffentlich in den Sozialen Medien gezeigt wird.