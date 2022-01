Bligg zeigt sein Töchterchen Vivienne

Wie Sway erzählte, rappt eine seiner beiden Töchter Naomi, 12, und Nahla, 10, besonders gerne bei einer Songzeile von Blay mit. «Im Song ‹D'Schueh› fängt Bligg an mit dem Rap ‹Mini Schueh sind abgfuckt und nümme modern›. Und das ist der Lieblingssatz meiner Tochter!», so der Musiker. «Jedes Mal, wenn sie kommt, rappt sie immer diesen Teil. Und ich schaue sie an und denke mir so: Danke dafür!»