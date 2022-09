In Kurt Aeschbachers Ferienhaus hat der Blitz eingeschlagen

Jetzt stehen Aeschbacher die Aufräumarbeiten bevor, denn nach dem Blitzeinschlag ist in dem Häuschen neben dem Pool ein Feuer ausgebrochen. Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung. «Radikal zerstört wurde die ganze Schaltzentrale für die Beleuchtung, die Bewässerung, die Einrichtungen für das Schwimmbassin, das Dach und natürlich alles andere, was man dort so aufbewahrt», sagt er der Zeitung. Wie gross der Schaden ist, kann der ehemalige TV-Mann noch nicht beurteilen.