Blochers Jüngste im Rampenlicht

Was sie sich gönnen möchte: eine Kreuzfahrt von Alaska nach Grönland – und dies, obwohl sie seekrank wird. «Ich machte in dieser Region schon mal eine Schiffsreise und war so beeindruckt von der Natur und den Dörfern in der Einöde.» Dass mit einem Nein zum Covid-Gesetz Ferien im Ausland erheblich erschwert werden, glaube sie nur bedingt. «Zudem ist es in der Schweiz ja auch schön.» So oder so ist für Rahel Blocher klar: Nach dieser Abstimmung zieht sie sich aus dem Scheinwerferlicht zurück.