BMX-Profi Nikita Ducarroz über Ihre Angststörung

Der Olympia-Traum

2017 kürt das Internationale Olympische Komitee BMX Freestyle zur olympischen Disziplin. Vier Jahre später tritt Ducarroz an der Olympiade in Tokio an. Sie gewinnt Bronze. «Es war wie im Traum.» Ihre Medaille hängt in ihrem Zimmer. «Wenn ich weggehe, verstecke ich sie. Ich habe Angst, dass sie jemand klaut!» Heute geht es Nikita besser. Sie nimmt Medikamente, macht Atemübungen und wird von ihrem Team unterstützt. Ganz verschwinden wird die Angststörung aber wohl nie. «Ich habe gelernt, besser damit umzugehen», sagt sie.