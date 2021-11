Braucht es heutzutage überhaupt noch Model-Castingshows?

Bekanntlich erfährt man in einem Praktikum seines gewünschten zukünftigen Berufsfeldes immer am besten, ob der Job was für einen ist oder halt eben nicht. Man bekommt einen Einblick in den Betrieb und wie es dort so läuft. Ein solches Praktikum ist allerdings nicht in jeder Branche so einfach zu kriegen – wie etwa auch im Model-Business.