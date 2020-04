Brie-Risotto mit Birnen und Baumnüssen

Die Birnen in Würfel schneiden und in einer Pfanne schön karamellisieren. Wenn die Birnen nicht sehr süss sind, kann man auch erst etwas Zucker in der Pfanne karamellisieren und dann die Birnen dazugeben. (Achtung: Karamell in der Pfanne niemals anfassen. Auch den Löffel nicht. Ist heiss!) Die Birnen dürfen ruhig etwas braun werden. Dann den Brie in Stücke schneiden (die Weisse Rinde nicht wegschneiden!) und mit den Birnen schmelzen. Den Mix dann über das fertige Risotto geben und kräftig umrühren. Am Schluss mit Baumnüssen bestreuen.