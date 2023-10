Der Bundesrat will per 1. Dezember eine Verordnung in Kraft setzen, die darauf abzielt, die heimische Wolfspopulation um rund 70 Prozent zu dezimieren. Doch Umweltschutzorganisationen in der Schweiz – darunter Pro Natura, BirdLife, WWF und die Schweizer Wolfsgruppe – erheben gegen dieses Bundesprojekt nun entschlossen ihre Stimmen: Mit vereinten Kräften setzen sie alles daran, dieses Vorhaben gegen die rund 300 in der Schweiz lebenden Wölfe zu stoppen.