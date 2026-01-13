Sie sind kein Paar

Der Liebesfunke sprang in der Schweizer Kuppelshow nicht über, doch als Arbeits- und Lebensgemeinschaft harmonieren sie bestens. So treffen sie in der aktuellen Staffel von «Adieu Heimat» auf 3+ wieder aufeinander. Auch Stefan hat sein Leben in der Schweiz mittlerweile aufgegeben. Vor einigen Wochen löste er seine Wohnung am Zürichsee auf und ist nach Suriname ausgewandert. Nach Berufstaucher, Ernährungsberater und Hausmeister ist er jetzt also Kakaoproduzent.