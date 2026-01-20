Bruder von Beatrice Egli zweifelte an ihrem Erfolg

2013 gewann Beatrice Egli «Deutschland sucht den Superstar». Es war der Startschuss ihrer steilen Karriere als Schlagersängerin. Zuvor musste sie zehn harte Jahre durchstehen. «Ich hab so viele letzte Plätze belegt bei Songcontests», gesteht die Schwyzerin. Seit ihrem 14. Lebensjahr hätte Egli Gesangsunterricht genommen und trat auf Volksfesten auf. Die Rückmeldung? Meist negativ. «Mir wurde so oft gesagt: Schlager will keiner hören. Und: Viele singen besser als du.» Egli selber liess sich von der Kritik nicht abhalten. Ihr Motto: «Träume sind wichtig. Glaube daran! Aber noch wichtiger ist: machen und weitermachen.»