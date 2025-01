Bruno Spoerri gönnte sich dank Jay-Z ein Sprudelbad

Zweimal am selben Abend ist Bruno Spoerri (89) mit seinem Saxofon im legendären und ausverkauften Konzertlokal Moods in Zürich aufgetreten, vor ein paar Wochen. Erst mit einer akustisch spielenden Jazzband, dann in einem Trio, das elektronische Musik macht. Als der 89-Jährige gegen 1.30 Uhr wieder in seiner Wohnung in Zürich ist, tigert er noch eine Stunde rum. «Das Adrenalin!», sagt Spoerri. «Saxofon spielen ist für mich noch immer Hochleistungssport.» Tags darauf sei er auf den Felgen gewesen. «Ich erholte mich in unserem Sprudelbad. Jay-Z sei Dank!»