Das Geschichtenerzählen hat in ihrer Familie Tradition

Das Talent scheint ihr in die Wiege gelegt worden zu sein. Schriftsteller Rolf Lappert («Nach Hause schwimmen») ist ihr Onkel und Götti, das Geschichtenerzählen hat in ihrer Familie Tradition. Als Kind verbrachte Simone viel Zeit im Wald. Noch heute ist die Natur ihre Kraftquelle – und die Stadt ein Gegenpol. Vor 15 Jahren zog Lappert nach Basel: «Ich kam mir vor wie in New York, so überwältigend war das kulturelle Angebot.» Letztes Jahr hatte sie das Gefühl, sie müsse sich «wieder einmal bewegen». Die charmante Bleibe in Zürich kam da grade recht. Den Luxus muss sie sich verdienen: «Täglich radle ich mit meinem Flohmi-Göppel den steilen Stotz hoch.» Die Zwei-Zimmer-Wohnung teilt sie sich mit ihrem Freund. Das Wohnzimmer dient ihr als Schreibatelier.