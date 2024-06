Eine «unmögliche Aufgabe»

«The Biggest Show on Earth» – die grösste Schau auf Erden – nennt Lukas Bärfuss (52) das 400 Jahre alte Stück, «ein Mordsspektakel». Der vielfach preisgekrönte Autor, Regisseur und Dramaturg aus Thun BE hat den Stoff fürs heurige 100-Jahr-Jubiläum neu bearbeitet, eine Art Märchen daraus destilliert. «Das Welttheater in Einsiedeln stellt für einen Dramaturgen eine unmöglich Aufgabe dar. Zuerst ist da die Bühne, der gewaltige Klosterplatz. Wer hier ein Theater aufführen will, muss grössenwahnsinnig sein», meint Bärfuss.