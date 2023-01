«Ich bin keine Maschine»

In jüngeren Jahren haben Sie Leichtathletik betrieben. Hilft Ihnen das in Zeiten extremer Anspannung?

Ich war nicht besonders talentiert, aber ich habe gelernt, was harte Arbeit und Engagement bedeuten. Andere haben weniger trainiert, waren aber viel schneller (lacht). Vor dem Start eines Wettkampfs hatte ich oft Angst, weil ich so viel Arbeit investiert hatte. Ich habe gelernt, mit dieser Angst umzugehen und mich auf mein Ziel zu konzentrieren.



Im Konservatorium in Freiburg trifft Alain Berset Christophe Tiberghien, seinen ehemaligen Lehrer für Jazz-Klavier. Kaum angekommen, legt der musikbegeisterte Minister eine Akkordfolge auf dem Steinway hin. Man spürt: Die Tastatur befreit ihn. «Ich bin in meiner Welt. Wie ich spiele, spiegelt wider, wer ich wirklich bin», so Berset. In seine Leidenschaft vertieft, tauscht er sich mit seinem Gastgeber, dessen begabter Schüler er in seinen Zwanzigern war, über Improvisationstechniken aus.



Was bedeutet Musik für Sie?

Musik ist etwas sehr Starkes und Wichtiges in meinem Leben. Das Klavierspiel ähnelt der Meditation, genauer gesagt, der Selbstbeobachtung. Ich investiere sehr viel Energie in meine Funktion als Bundesrat, aber sie ist nur ein kleiner Teil von mir.