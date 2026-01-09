Bundespräsident Guy Parmelin wendet sich an die Bevölkerung

Im Namen des Bundesrats, der Schweizer Regierung, möchte ich den Familien und Angehörigen der Todesopfer mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Und all jenen, die das Glück hatten, die Brandkatastrophe zu überleben, aber nun erst am Anfang eines langen Wegs der Genesung stehen, gilt unser tiefempfundenes Mitgefühl.



Ich möchte mich speziell an die jungen Menschen wenden. Viele der Todesopfer waren selbst jung, voller Pläne, Hoffnungen und Träume. Ihr Leben darf nicht nur auf die Katastrophe reduziert werden, auf die Umstände, wie es zu Ende gegangen ist. Es muss für das gewürdigt werden, was es war: ein Versprechen, eine Energie, ein Teil unserer gemeinsamen Zukunft.



Wir schulden den Betroffenen, Familien und Angehörigen Respekt, Erinnerung – und die Verpflichtung, alles zu tun, damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt. Die Justiz untersucht derzeit, inwiefern Sicherheitsbestimmungen missachtet wurden, und wird die Konsequenzen daraus ziehen. Das sind wir den Opfern und ihren Angehörigen schuldig.



Ich möchte aber auch all den Menschen Respekt zollen, die auf vielfältige Weise geholfen haben. Der Polizei, den zahlreichen Rettungskräften und den Miliz-Feuerwehrleuten, die bei den gefährlichen und schwierigen Rettungsarbeiten ihr Leben riskiert haben. Und all dem medizinischen Personal in den Krankenhäusern im In- und Ausland, die sich seit Tagen ununterbrochen um die vielen Schwerstverletzten kümmern.