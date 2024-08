Eine Glocke auf Abwegen

In Japan erwartet die Bundesrätin dann eine spezielle Aufgabe. Im Stadtteil Shinagawa, im Süden Tokios, steht der Honsenji-Tempel. Der Grund für den Halt an diesem heiligen Ort ist die Glocke des Tempels. Sie wurde im 17. Jahrhundert aus Bronze gegossen und mit den sechs Inkarnationen Buddhas verziert, verschwand jedoch bei einem Brand des Tempels im Jahr 1867. Zehn Jahre lang gab es keine Nachricht von diesem imposanten Objekt, bis es – niemand weiss warum – ausgerechnet in der Giesserei Rüetschi in Aarau wieder auftauchte. Später wurde die Glocke im Park des Ariana-Museums in Genf aufgestellt, wo sie 1919 von einem Studenten als das Instrument identifiziert wurde, mit dem im Honsenji-Tempel die Stunden geschlagen worden sind. Ein Jahrzehnt später gab der Genfer Stadtrat das Objekt zurück. Heute ist die Glocke ein japanischer «Nationalschatz» und ein Symbol für die Partnerschaft und den Austausch zwischen der Schweiz und Japan.