«Bundesrat ist der beste Job der Welt»

«Wollen Sie Aprikosen aus dem Garten?» Nachdem er in seinem Esszimmer eine Stunde lang über Politik geredet hat, findet Pascal Couchepin plötzlich, es sei Zeit für Süsses. Der 82-jährige alt Bundesrat der FDP verschwindet in der Küche, kehrt mit einem Einweckglas zurück. «Selbst eingelegt», verkündet er und schöpft dem Fotografen und der Journalistin je zwei Aprikosenhälften auf den Teller. Viel Zeit für Hausarbeit bleibt indes nicht: Das «Animal politique» aus Martigny VS bringt sich bis heute regelmässig in die politische Debatte ein. Kein Wunder, hat er auch zum «Kä-Luscht-Syndrom» vor der Bundesratswahl am 12. März eine pointierte Meinung.