Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider: «Daheim reden wir selten über Politik»

Unter der Woche lebt sie in Bern in einer Wohnung. Dort besuchen sie ihre Söhne mit ihren Partnerinnen regelmässig. Pierre-André fährt gar mit dem Velo nach Bern – sportliche drei bis dreieinhalb Stunden braucht er für die rund 70 Kilometer. Ihr Amt habe ihre Beziehung nicht verändert, sagen sie einhellig. «Wir haben vorher schon ein selbstbestimmtes Leben geführt», so er. Während sie mit ihren Söhnen – Luc sitzt für die SP im Gemeinderat von Les Breuleux – häufig über Politik diskutiere, stelle ihr Mann selten Fragen zu ihrem Job. «Das hat er schon früher nicht, nur wenn ein Thema die Bevölkerung stark bewegt.» Sie schätze diese Distanz zur Öffentlichkeit. «Mit ihm kann ich abschalten.»