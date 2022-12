«Weihnachten hat viel mit Heimat zu tun»

Karin Keller-Sutter zeigt Bischof Markus Büchel auf ihrem Handy ein Foto von sich in Bethlehem in der Geburtskirche aus dem Jahr 2015 und sagt: «Apropos emotionale Kraft der Weihnachtsbotschaft, ich habe heute Morgen dieses Foto gesucht. Wenn ich es sehe, bekomme ich immer noch Hühnerhaut. Ich hatte nie im Leben so eine starke körperliche Empfindung wie in Bethlehem, als ich mit meiner Hand die Stelle berührte, wo Jesus in der Krippe geboren wurde. Es hat mich durchgeschüttelt und berührt mich jetzt wieder. Später war ich auch noch in der Grabeskirche in Jerusalem. Auch das war eindrücklich …»