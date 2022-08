Bundesrätin Karin Keller-Sutter zeigt ihre Lieblingsgegend

Mit dem Schiff gehts von Unterterzen bis nach Quinten, und von dort – auf einem atemberaubenden Uferweg – hoch nach Betlis, wo Familie Zahner einen Brunch auftischt. Bundesrätin Karin Keller-Sutter nutzt die Rast, um ein paar Worte an die Wandernden zu richten. Sie verrät, dass sie beim Spazieren im Wald besonders gut abschalten kann und erinnert an die, die momentan nicht an der Sonne Rösti und Spiegeleier geniessen, sondern in der Ukraine um ihr Leben kämpfen. Dieser Krieg habe gezeigt: «Die Freiheit ist in Europa wieder in Gefahr». Jede und jeder müsse diese verteidigen, an jedem einzelnen Tag.