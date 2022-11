Simonetta Sommaruga tritt für ihren Mann zurück

Mit den Worten «Ich habe heute Vormittag meine Kolleginnen und Kollegen über meinen Rücktritt informiert. Er kommt abrupt und früher als vorgesehen», begann Bundesrätin Sommaruga die Pressekonferenz in Bern und nannte die Gründe für ihren Entscheid. «Mein Mann hat vorletzte Woche einen Schlaganfall erlitten. Das war ein grosser Schock für uns beide», führte sie aus und war dabei sichtlich bewegt, kämpfte mit den Tränen. Ihr Amt werde sie per Ende 2022 niederlegen, weil sie nach dem gesundheitlichen Rückschlag ihres Mannes nicht einfach so weitermachen könne wie bisher.