Hoher Besuch am PluSport-Tag am 9. Juli: Zu dem Sport-Event in Magglingen fanden sich Vereine der ganzen Schweiz ein, die ein Sportangebot für Personen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen anbieten. Darunter war so etwa PluSport Zürisee oder der Sportclub Insieme Zürcher Oberland. Dieses Jahr in Magglingen war zudem auch Bundesrätin Viola Amherd dabei, die als Chefin des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS nicht davor zurückschreckte, selbst aktiv mitzusporteln.