Simonetta Sommaruga hat diesen Sommer praktisch durchgearbeitet, auch Ferien hat sie abgesagt.

Ja eben. Mir hilft, dass ich nicht mehr so familiär eingespannt bin. Wissen Sie, ich kämpfe eher um Termine bei meinem Sohn (lacht). Er ist sehr engagiert in der Cevi und mit seinen Freunden. Er ruft mich oft an und sagt: Wann kommst du am Samstag? Er habe nämlich nicht lange Zeit. Also arbeite ich heute schon oft am Wochenende. Weil ich das, was ich mache, gerne tue. Ferien gibts bei mir kaum.