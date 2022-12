Die Wahl der Herzlichen

In der «Galerie des Alpes» stösst derweil Jean-Claude Schneider (71) mit Verwandten auf den Sieg seiner Schwester Elisabeth an. «Die Fotos mit den Schwarznasenschafen haben ihr sicher bei den Bauern geholfen», sagt er auf Berndeutsch, das er wie seine Schwester gut beherrschen. An einem anderen Tisch steht Hans-Ueli Vogt zusammen mit alt Regierungsrätin Rita Fuhrer (69) und einigen Freunden. Der unterlegene SVP-Kandidat wirkt alles andere als enttäuscht. «Für mich war es eine tolle Erfahrung. Und ich habe auch gemerkt, dass der Job des Professors vielleicht nicht das Einzige ist, was mir liegt.» Schielt er also auf ein anderes politisches Amt? «Dazu bräuchtest du aber Schwarznasenschafe», witzeln seine Freunde.