Wer wüsste besser, was ein attraktives Reiseziel ausmacht, als der Mann, der die Schweiz vermarktet? Martin Nydegger (54) kennt Büren an der Aare seit seiner Kindheit. Er ging hier zur Schule, wuchs auf einem Bauernhof in der Nähe auf und verbrachte seine Jugend im Ort. Heute lebt er in Pfaffhausen ZH, besucht Büren a. A. aber regelmässig.