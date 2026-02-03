Bürgermeister stoppt Umbau-Traum von Priska und Michi

Sie geben nicht auf

Doch so leicht lassen sich die Bauers nicht unterkriegen. Sie holen ihren Architekten dazu, um den Vorfall zu klären, denn für diese eher komplexen Gespräche reicht ihr Spanisch nicht aus. Architekt Raphael findet in einem rund 30-minütigen Gespräch schnell heraus, weshalb der Bürgermeister den Abriss verschieben will: Es geht um die Weihnachtsdekoration auf dem Dorfplatz. Er befürchtet, dass der Staub des Abrisses die festliche Stimmung zerstören könnte.