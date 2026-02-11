«Italiener können zum Beispiel Frauen nicht in die Augen schauen. Aber nicht, weil sie schüchtern sind, sondern nur 1,75.» Sprüche wie diese gab der deutsche Talkmaster Harald Schmidt (68) zur Genüge zum Besten – viele seiner Kalauer zielten noch tiefer unter die Gürtellinie. Seine «Harald Schmidt Show» machte ihn während beinahe zwei Jahrzehnten zum absoluten Publikumsliebling. In letzter Zeit ist es um den gebürtigen Schwaben allerdings eher still geworden. Ändert sich das am 22. Februar, wenn Schmidt zu Stefan Büssers «Late Night Switzerland» kommt?