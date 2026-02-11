«Italiener können zum Beispiel Frauen nicht in die Augen schauen. Aber nicht, weil sie schüchtern sind, sondern nur 1,75.» Sprüche wie diese gab der deutsche Talkmaster Harald Schmidt (68) zur Genüge zum Besten – viele seiner Kalauer zielten noch tiefer unter die Gürtellinie. Seine «Harald Schmidt Show» machte ihn während beinahe zwei Jahrzehnten zum absoluten Publikumsliebling. In letzter Zeit ist es um den gebürtigen Schwaben allerdings eher still geworden. Ändert sich das am 22. Februar, wenn Schmidt zu Stefan Büssers «Late Night Switzerland» kommt?
Für den SRF-Moderator Büsser (40) geht nach Schmidts Zusage ein Traum in Erfüllung, wie er gegenüber Blick erklärt: «Harald Schmidt war über Jahrzehnte der grösste Late-Night-Host im deutschsprachigen Raum.» Dass er die Show mit einem seiner seltenen TV-Auftritte beehre, «freut mich und mein Team riesig.»
Büsser hat Respekt
Der Zürcher weiss noch nicht ganz genau, worauf er sich beim Gespräch mit Schmidt einstellen soll. Kommt es womöglich zu Überraschungen? «Natürlich habe ich Respekt vor einem Talk mit ihm. Er ist immer noch blitzschnell und kann dich mit zwei Sätzen schachmatt setzen.» Das schmälere seine Vorfreude auf den 22. Februar aber nicht – im Gegenteil: «Ich habe Stunden damit verbracht, seine Show zu schauen. Auch Jahre später noch auf Youtube», freut sich Büssi.