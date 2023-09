Cabaret Divertimento trennt sich nach 25 Jahren

«Unsere über viele Jahre gewachsene Partnerschaft ist so stark wie nie zuvor. Wir feiern unsere Zusammenarbeit und freuen uns auf die kommende Tour. Wir möchten aufhören, wenn es am schönsten ist, und mit diesem Gefühl auseinandergehen.» Der Programmname «Bucket List» deutete bereits auf ein Ende hin. Immerhin geht es in solch einer Liste um Dinge, die man vor dem Tod noch erledigen will. Der Entscheid zum Karriereende kommt also nicht ganz plötzlich. Das Duo arbeite im neuen Programm Nummern auf, die sie in ihrer 25-jährigen gemeinsamen Karriere schon immer mal bringen wollten. Darunter auch einiges, das sie sich bis jetzt vielleicht nicht getrauten, aufzuführen, so Jonny Fischer.