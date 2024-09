Cachita bringt neue Musik – und Unterwäsche

Anleitung gegen Liebeskummer

Um Herzschmerz geht es auch auf den sieben Titeln, die Cachita veröffentlicht hat. Vor neun Monaten hatte sie eine Phase mit Liebeskummer durchlebt. «Ich hatte das schon öfters. Aber dieses Mal war es viel intensiver. Das hat mich aber für Musik inspiriert und dafür bin ich dankbar», so Cachita. Die EP «Me Partieron el Cora, Pero Hoy No Se Llora» sei eine «Anleitung, wie man Schritt für Schritt durch den Liebeskummer kommt», erklärt die Zürcherin. «Es geht um Selbstreflexion, aber auch darum, sich selbst zu verzeihen. Und einmal dreht sich da Lied sogar um die Rückkehr zum Ex, das kann ja auch passieren.» Entstanden sind sieben Titel, die Latin-pop mit melodischem Reggaeton, R&B und Rap verschmelzen.