Camille Rasts Lockerheit krönt sie zur Slalom-Weltmeisterin

Zeit, diesen riesigen Erfolg zu begreifen, hat sie kaum. Es geht sofort mit dem Weltcuprennen in Sestriere (I) weiter. Was für ein Märchen die Unterwalliserin doch schreibt: Sie gewinnt in dieser Saison ihre ersten zwei Weltcuprennen, und dann wird sie auch noch Championne du Monde. Als erste Schweizer Slalom-Weltmeisterin seit Vreni Schneider 1991. Mit ihrer Lockerheit, der aggressiven und dennoch präzisen Fahrweise dominierte sie den anspruchsvollen Kurs am Zwölferkogel. Rast zuckt mit den Schultern. «Ich bin ein gelassener Mensch. Vor dem Start denke ich mir einfach: Du weisst, was du kannst.»