Carlo Janka möchte Tochter Ellie ein liebevoller Vater sein

2010 kamen Sie mit drei Saisonsiegen her und gewannen auch die Abfahrt am Lauberhorn. Was sehen Sie für einen Carlo Janka, wenn Sie an jene Saison zurückdenken?

Einen unbekümmerten. Die gesundheitlichen Probleme hatten zwar damals schon begonnen: Wegen eines Virus konnte ich den ganzen Sommer davor nicht trainieren. Restlos alle Zahnräder haben also auch dort nicht gegriffen, aber zumindest genügend, dass es fast, ohne zu überlegen, von einem guten Rennen zum nächsten ging. Mit Sicherheit stimmte so viel wie nachher nie mehr.